鎮長當選人期約幫銷單涉賄 竹檢提當選無效之訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹地檢署持續偵辦賄選，查出新竹縣某鎮長當選人在選舉期間，涉以選民相約銷單，免除交通違規罰鍰尋求支持，今天向法院提當選無效之訴，以正選風。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官翁貫育偵辦新竹縣某鎮長當選人，涉嫌與選民相約銷單免除交通違規罰鍰，進而尋求支持的期約賄選案，檢方偵結起訴，並在向新竹地方法院提當選無效之訴，端正選風。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢察官黃嘉慧偵辦另一件鄉民代表買票案，在選舉期間，一名湖口鄉民代表當選人透過樁腳杜姓女子向所居住社區住戶有投票權人，以每戶新台幣1000元的對價現金買票，查賄團隊於昨天通知相關人員共4人到案，收賄者均已繳回賄款。

檢方指出，訊後，認為這名當選人及杜女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，分別以新台幣12萬元、1萬元交保。（編輯：李錫璋）1111216