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首頁 / 社會

台中小貨車與機車碰撞 46歲騎士傷重送醫不治

2022/12/21 20:24
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市南屯區今天下午發生小貨車與機車碰撞事故，警方表示，小貨車駕駛未受傷，但46歲機車騎士頭部及身體多處受創，當場失去生命跡象，送醫院搶救後仍宣告不治。

警方說明，這起車禍發生於下午3時59分許，由陳姓男子（82年次）駕駛的小貨車沿南屯區向學路直行往惠中路方向，而另一名陳姓男子（65年次）則騎乘機車沿大觀路往北方向直行，2車於向學路與大觀路口發生碰撞事故。

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警方表示，車禍發生後，小貨車前車頭受損，但駕駛沒有明顯受傷，但機車則兩側車身受損，機車騎士頭部及身體多處受創，消防人員到場時，發現騎士已無生命跡象，緊急送往林新醫院搶救，卻仍於晚上7時30分許宣告不治。

對於這起車禍發生原因，警方指出，小貨車駕駛酒測無飲酒反應，而機車騎士尚待醫院抽血檢驗，肇事原因，初判小貨車未依規定讓車，而機車未依規定減速，但確切原因仍待進一步鑑定。（編輯：陳仁華）1111221

#南屯區
#向學路
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