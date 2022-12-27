車子綠燈不動警查看 酒駕男欲逃遭破窗逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市警察局第六分局表示，27日上午據報在西屯區一處路口有車子在綠燈亮時仍停在路中，員警前往現場了解，駕駛一度企圖逃離並衝撞警車，警方破窗將人逮捕，並發現駕駛酒駕，依法送辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市警方今天獲報，有車子在綠燈亮時仍停止不動，員警到場查看，駕駛企圖逃離並衝撞警車，員警隨即破窗將駕駛拉出車外予以逮捕，發現駕駛有酒駕情事，依法移送法辦。

台中市警察局第六分局表示，上午8時10分許據報，在西屯區河南路二段與福星路口，有車子在綠燈亮時仍停在路中，員警隨即前往現場了解。

警方指出，員警到場時，請駕駛胡姓男子（86年次）下車受檢，但胡男拒不配合，還想直接開車離去，直至撞到擋在前方的巡邏車才停下，致巡邏車保險桿凹陷。

警方表示，為避免危害擴大，員警立即使用警棍擊破駕駛座車窗，將胡男拉出車外壓制逮捕，酒測後發現胡男酒測值超標，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1111227