林金貴涉槍殺運將判無期定讞 再審後無罪確定

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男子林金貴（前右2）被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，再審逆轉獲判無罪，再審更一審改判無期。案經發回後台灣高等法院高雄分院再審更二審改判無罪，最高法院11日駁回檢方上訴，全案定讞。圖為林金貴去年8月在台灣冤獄平反協會成員陪同下出庭聆判。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北11日電）男子林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，再審獲判無罪，再審更一審改判無期。案經發回，高雄高分院再審更二審去年改判無罪，最高法院今天駁回檢方上訴，全案定讞。

最高法院新聞稿指出，檢察官始終未能提出客觀跡證以證明被告確有出現在案發現場，提出不利被告的供述證據，經再審更二審審理，發現蒐證程序有諸多嚴重瑕疵或內容不實，無從作為對被告不利認定的依據。

最高法院表示，本案欠缺積極證據，又有堅強的不在場證明，自不得為不利被告的認定，以免造成冤獄；再審更二審依無罪推定原則，適用嚴謹證據法則，詳予調查釐清，合乎法律規定，因此駁回檢察官的上訴。

全案起於，林金貴被控於民國96年5月9日在原高雄縣鳳山市槍殺王姓計程車司機；警方逮捕林金貴，不採信林金貴的不在場證明，依目擊證人指證等事證移送，案經高雄地方檢察署依殺人等罪嫌起訴。

歷審均依殺人等罪判處林金貴無期徒刑，最高法院99年間駁回上訴定讞。

案經林金貴聲請再審，台灣高等法院高雄分院認為，本案凶嫌頭髮長度為關鍵，林金貴提出案發前2個月的大頭照等事證，未經原確定判決審酌而屬新證據，並足以動搖認定事實的基礎，於106年4月18日裁定再審開啟並停止刑罰，林金貴關押9年餘獲釋。

高雄高分院再審於107年間判決林金貴無罪，理由包括經檢視林金貴96年1月申請換領國民身分證所附照片、96年3月間拍攝的大頭照，可見林金貴當時髮長僅止於耳上。

再審判決指出，依醫院鑑定，林金貴當時拍大頭照到案發的96年5月間，頭髮不可能那麼快長成披肩長髮，與案發時監視錄影器拍到的凶嫌髮長不符，且該影像模糊不清、證人前後供詞不一，難以對林金貴定罪。

案經檢察官上訴，最高法院發回更審。高雄高分院再審更一審依林金貴提出的短髮大頭照非原始檔、有證人證實林金貴有槍、案發時蓄髮和緝凶畫面相符等證據，109年12月間逆轉判決，再判無期徒刑。

林金貴不服再提起上訴，最高法院110年11月撤銷再審更一審判決，發回更審。

再審更二審認為，林金貴大頭照拍照時間無誤，依鑑定結果推算，96年1月、3月間的耳上短髮，至案發時96年5月9日，不可能長到案發現場監視器影像中的凶手長髮披肩髮型，難以認定林金貴為影中凶嫌。

再審更二審並指出，法務部調查局、內政部警政署刑事警察局比對相關照片，均無法認定案發現場監視器影像中的凶手就是林金貴，且無法認定凶手是否戴假髮；警方在案發現場蒐集的扣案槍彈、毛髮、指紋等跡證，也都難以認定與林金貴有關。

再審更二審採信林金貴的不在場證明，也認為2名目擊凶嫌逃逸的證人是案發後5個月才指認林金貴，但指認程序不符規定，且2人偶然追趕凶手並受亮槍威嚇，因受「凶器聚焦效應」而未能清楚聚焦看清凶手長相、特徵，指認恐因未與真實相符；全案證據不足，改判無罪。（編輯：李錫璋）1120111