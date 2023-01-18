苗栗警專案掃黑 7天檢肅治平目標16人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣警察局於農曆春節前舉辦「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，今天公布成果，7天內檢肅治平目標3件16人，另查獲毒品、通緝、詐欺、傷害等各類案件共計94件、110人。

警方加強重要節日安全維護工作自今年元旦起為期30天，苗栗縣警察局為淨化治安與壓制黑道幫派氣焰，1月6日至12日規劃掃黑，威力掃蕩幫派分子經營、依附及圍事及賴以為生的行業與經常聚集之活動處所。

苗栗縣警局刑警大隊透過新聞資料指出，這次專案行動經出動警力428人，臨檢69處，共計檢肅治平目標3件16人，查獲毒品案16件16人，查扣一級毒品海洛因78.62公克、二級毒品104.6公克、三級毒品3件3人85.32公克，查獲通緝5件5人以及詐欺、傷害等各類犯罪73件89人。

此外，縣警局掃黑專責隊與刑事警察局偵一大隊共同偵破靈骨塔詐欺集團案，拘捕犯嫌8人，查扣不法犯罪所得新台幣1541萬餘元、價值近千萬元進口汽車5輛、靈骨塔買賣契約、Iphone手機5支等證物。

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苗栗縣警局表示，因應當前犯罪模式多變，詐騙機房、製毒（槍）工廠、私刑拘禁人頭戶等場所隱藏於一般社區、住宅，將持續強化各項勤務作為，強力掃蕩、檢肅黑道不法分子，展現打擊暴力犯罪、掃蕩黑道幫派決心。

苗栗縣警察局長莊勝雄提醒，過年期間為詐欺犯罪高發期，民眾不要輕易相信投資、求職、解除分期付款等訊息，並請撥打165反詐騙詐諮詢專線查證。（編輯：方沛清）1120118