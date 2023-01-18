以免費文宣品綁樁 彰縣議員當選人施嘉華涉賄起訴

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）國民黨彰化縣議員當選人施嘉華與父親，涉嫌以免費幫多名鄉鎮代表候選人製作文宣筆等物品為名義，綁樁賄選，彰化地檢署檢察官今天偵結，依賄選等罪嫌起訴施嘉華等7人。

根據彰化地方檢察署今天公布的起訴書，在彰化第三選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）參選彰化縣議員的施嘉華和父親施復興，為求在議員選舉勝選，事先得知周男有意參選鄉民代表，向周男表示願代為製作文宣筆，花費新台幣6萬4500元製作文宣筆、打火機等物品。

檢方查出，施嘉華等人在文宣品上印製「伸港鄉民代表候選人周某某懇請支持…」字樣，以換取周男及其家人支持，當檢察官前往製作文宣品的禮品社搜索，當場查扣施嘉華和父親為鄉鎮代表候選人製作禮品的訂購單，施嘉華得知禮品社遭搜索，趕緊拿出文件讓周男簽名，向檢警佯稱文宣品費用由周男支付。

施嘉華和施復興另幫參選和美鎮民代表的邱男製作4萬片免費文宣口罩，口罩印上宣傳文字後，由邱男分批向廠商領取，費用則由施嘉華、施復興支付，直到檢調搜索口罩廠商時，施父立即傳簡訊給口罩業者，暗示業者接受檢方調查時須表示已約定選後再還錢，業者雖按施父指示行事，但後來又翻供向檢方吐露實情。

檢方指出，施嘉華和施父以類似手法，幫伸港鄉及線西鄉的村長候選人製作文宣品，等到遭檢方搜索後，又索討製作文宣品費用，以規避檢方查緝。

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承辦此案的檢察官認為，施父2018年曾幫施嘉華賄選，遭判有期徒刑2年、緩刑5年，施嘉華也遭判決當選無效，但施嘉華和施父不知悔改，為爭取有投票權者的支持，不思循民主正軌博取認同，反而企圖利用贊助或墊付文宣品費用名義，實則變相提供同等價額現金進行賄選。

檢方指出，施復興、施嘉華父子等人行為嚴重危害選風，犯後仍否認犯罪，飾詞狡辯，因此將施嘉華等7人依賄選等罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1120118