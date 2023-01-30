中市行車糾紛傷人逃逸 男子吊銷駕照送辦

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市西屯區昨天下午發生行車糾紛傷人逃逸案，警方今天將傷人逃逸的吳姓男子查緝到案，除吊銷駕照及開單告發外，全案並依傷害、毀損、肇事逃逸及公共危險等罪嫌偵辦。

台中市警察局第六分局表示，29日晚上9時許接獲民眾報案，當天下午5時許在西屯區西屯路三段西林巷發生行車糾紛遭毆打，員警獲報立即鎖定涉案車輛，於1天內迅速將傷人者依法查緝到案。

據警方初步調查了解，吳姓男子（43歲）駕駛自小客車行經案發地時，疑不滿被害人林姓男子（36歲）騎乘機車在前方，按喇叭提醒仍不讓道，而危險駕駛逼車撞擊機車，並下車毆打林男後逕行離去，造成林男身體挫傷、車輛毀損。

警方指出，林男於29日晚上9時許到派出所提告，警方立即組成專案小組展開追查，於今天下午1時許將涉案吳男查緝到案。

警方表示，全案依照傷害、毀損、強制、公然侮辱、肇事逃逸及公共危險等罪嫌送台中地檢署法辦；另對於吳男危險駕駛部分，則依道路交通管理處罰條例規定予以告發及吊銷駕照。（編輯：謝雅竹）1120130