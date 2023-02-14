更多編輯台推薦新聞：
台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚
政治

台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台北市南港分局員警住處查獲毒品 記兩大過免職

2023/2/14 09:34（2/14 09:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市警察局南港分局警備隊王姓男警疑與毒品人口有不當接觸，13日在其住處查獲毒品，依法送辦並記兩大過免職。圖為南港分局外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北市警察局南港分局警備隊王姓男警疑與毒品人口有不當接觸，13日在其住處查獲毒品，依法送辦並記兩大過免職。圖為南港分局外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北14日電）北市王姓男警平日上班常精神恍惚，疑與毒品人口有不當接觸，台北市警察局南港分局今天表示，經派員跟監蒐證後報新北檢偵辦，於其住處查獲毒品，依法送辦並記兩大過免職。

南港分局今天發布新聞稿表示，去年自其他分局調任局內警備隊的王姓男警疑與毒品人口不當接觸，經局內靖紀小組派員跟監蒐證後，立即報請新北地檢署指揮偵辦。

據了解，王姓男警自去年上班期間便經常有精神恍惚情形，分局察覺有異，便派員跟蒐，發現他和毒品人口接觸且未向上報備，疑涉吸毒情事。

南港分局表示，昨天下午派員持搜索票至王員位於新北市的住處搜索，現場查獲二級毒品安非他命和吸食器等毒品違禁物，全案詢後將他依違反毒品危害防制條例送辦。

由於王員身為執法人員，知法犯法，南港分局指出，他已不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，將他記兩大過及免職處分，並追究相關人員考核監督不周責任，從嚴究辦，淨化警察陣容。（編輯：張雅淨）1120214

#警察
#南港分局
#毒品
延伸閱讀
基隆警為幫派大哥慶生 分局長林文煜等13人遭懲處
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族