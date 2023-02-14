台北市南港分局員警住處查獲毒品 記兩大過免職

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台北市警察局南港分局警備隊王姓男警疑與毒品人口有不當接觸，13日在其住處查獲毒品，依法送辦並記兩大過免職。圖為南港分局外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）北市王姓男警平日上班常精神恍惚，疑與毒品人口有不當接觸，台北市警察局南港分局今天表示，經派員跟監蒐證後報新北檢偵辦，於其住處查獲毒品，依法送辦並記兩大過免職。

南港分局今天發布新聞稿表示，去年自其他分局調任局內警備隊的王姓男警疑與毒品人口不當接觸，經局內靖紀小組派員跟監蒐證後，立即報請新北地檢署指揮偵辦。

據了解，王姓男警自去年上班期間便經常有精神恍惚情形，分局察覺有異，便派員跟蒐，發現他和毒品人口接觸且未向上報備，疑涉吸毒情事。

南港分局表示，昨天下午派員持搜索票至王員位於新北市的住處搜索，現場查獲二級毒品安非他命和吸食器等毒品違禁物，全案詢後將他依違反毒品危害防制條例送辦。

由於王員身為執法人員，知法犯法，南港分局指出，他已不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，將他記兩大過及免職處分，並追究相關人員考核監督不周責任，從嚴究辦，淨化警察陣容。（編輯：張雅淨）1120214