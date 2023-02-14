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酒後口角打群架 中市警舉槍強勢壓制送法辦

2023/2/14 10:53（2/14 13:06 更新）
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台中市西屯區朝富路一處商辦大樓大廳14日凌晨發生集體鬥毆案，警方據報到場時仍有多人扭打，隨即舉槍強勢壓制現場滋事份子帶回偵辦，並查獲鋁棒與塑膠膠條等。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月14日
台中市西屯區朝富路一處商辦大樓大廳14日凌晨發生集體鬥毆案，警方據報到場時仍有多人扭打，隨即舉槍強勢壓制現場滋事份子帶回偵辦，並查獲鋁棒與塑膠膠條等。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月14日
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市西屯區朝富路一處商辦大樓大廳今天凌晨3時多發生集體鬥毆案，警方據報到場時仍有多人扭打，隨即舉槍強勢壓制現場滋事份子，將6人帶回偵辦，訊後移送法辦。

台中市警察局第六分局表示，凌晨3時多據報在朝富路的一處商辦大樓大廳有多人打群架，員警到場時現場仍有多人在鬥毆，隨即舉槍強勢壓制滋事份子，將現場鬧事的6名男子全數帶回派出所。其中有2人受傷先協助送醫治療都無大礙。

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警方初步了解，劉姓男子（33歲）等4人與陳姓男子（33歲）等2人雙方互不認識，於凌晨3時許在朝富路這處商辦大樓大廳，雙方皆酒醉，因細故發生爭吵，劉男等人持鋁棒及塑膠膠條等物與陳男等人互毆。

警方指出，在鬥毆過程中造成劉男這方2人受傷，經送醫治療無大礙，員警迅速到場並將雙方全數帶回派出所釐清案情，全案依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1120214

#朝富路
#台中市警察局第六分局
#台中地檢署
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