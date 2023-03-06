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冒充女調查官架設粉絲團發假訊息 調查局立案偵辦

2023/3/6 18:34
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（中央社記者劉世怡台北6日電）調查局說，今天在臉書發現有人假冒女調查官名義架設粉絲團，宣稱可任意通訊監察等假訊息，初判疑似女調查官因之前辦案而遭人構陷。資安處就此立案偵辦，並請求臉書下架成功。

調查局指出，此粉絲團宣稱調查局可以任意通訊監察、跟監、快速查閱法眼系統及天網系統，並得以乙太坊支付費用等不實訊息。

調查局對此嚴正否認並駁斥，調查局是國家執法機關，一切依法行政，絕無不法。

調查局官員指出，這名女調查官之前曾偵辦某駭客涉冒他人名義恐嚇，案件已經檢方起訴。

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調查局指出，本件疑遭冒名架設粉絲團，不排除是不法分子對女調查局官挾怨報復，惡意張貼假訊息，除造成調查局相關人員困擾、危害調查局形象與聲譽外，更擾亂社會善良風俗及民眾對執法機關的信任。

調查局呼籲民眾對此類惡意、錯假訊息切勿聽信並隨意傳播；針對本案部分，調查局已立案調查，從嚴追查不法，並正式向臉書公司檢舉該粉絲團，臉書公司也已協助下架。（編輯：李錫璋）1120306

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