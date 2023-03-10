雲林縣議長沈宗隆等人涉綠能弊案交保 檢方不排除抗告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林縣議長沈宗隆（右2）等人涉向達德集團收賄，檢方9日傳喚相關人等，並認為沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押，法院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元到200萬元不等金額交保，達德集團潘姓前執行長收押。 中央社記者姜宜菁攝 112年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣議長沈宗隆等人涉向達德集團收賄，檢方昨天聲押沈宗隆等6人，法院今天裁定潘姓前執行長收押、沈宗隆等5人以6萬元到200萬元不等金額交保，地檢署不排除提抗告。

雲林地方法院庭長王子榮今天表示，潘姓前執行長在法庭的證訴和證據吻合，法官擔心如不予以羈押，相關證人說法恐遭受其他共犯污染，所以裁定羈押並限制通訊。

另針對沈宗隆、縣議員王又民、鍾姓包商、潘姓前執行長的妻子游姓女子4人參與的犯行部分，法官考量案情及檢察官所提的事證，無羈押必要，依照涉案情節分別以新台幣6萬元到200萬元不等金額交保，並為限制住居、出境出海；至於游姓助理（潘妻的姊姊）無保請回。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說，檢察官偵辦此案時相關被告的證據穩固，且涉嫌重大，有羈押原因及必要才提聲押，將在接到裁定書後不排除提出抗告。

檢方指出，達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及王又民、縣議員許留賓、黃文祥支持，協助達德集團向縣府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾2600萬元。

檢方8日同步搜索縣議會等21處，並約談沈宗隆、王又民等27人到案說明。

檢方複訊後，認定沈宗隆、王又民及潘姓執行長、鍾姓包商、游姓姊妹等6人違反貪污治罪條例、商業會計法等罪，且有串供之虞，向法院聲請羈押。許留賓、黃文祥等人訊後分別諭知100萬元至15萬元不等金額交保。（編輯：郭諭儒）1120310