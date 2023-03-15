雲林縣議長沈宗隆涉賄交保 檢方抗告成功

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（中央社記者張榮祥台南15日電）雲林縣議長沈宗隆等人涉收受達德集團賄賂，雲林地院裁定達德集團前執行長潘正綱收押，沈宗隆等人交保。雲檢不服沈宗隆和包商鍾慶郎交保提起抗告，台南高分院今天發回更裁。

台灣高等法院台南分院認為沈宗隆、鍾慶郎雖否認犯行，但並依原審所認諸情，已堪認涉犯檢察官所指不違背職務收受賄賂罪、及鍾慶郎併涉犯商業會計法的明知為不實事項而填製會計憑證罪、一般洗錢罪等罪嫌，確屬重大。

台南高分院認定檢察官提起抗告，非無理由，因此撤銷雲林地方法院原裁定，發回更裁。

另外，遭收押的潘正綱也提起抗告，台南高分院認定潘正綱供述和其他共犯供述有相當大出入，且同案共犯鍾慶郎等人在檢警查緝前，顯有刪除手機對話紀錄或更換手機行為，潘正綱又是此案重要樞紐，有羈押必要，因而駁回潘正綱的抗告。

雲林地檢署偵辦綠能弊案，達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元。

雲檢9日傳喚相關人等，認為沈宗隆等6人有串供之虞，向雲林地院聲請羈押，地院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元至200萬元不等金額交保，潘正綱收押。（編輯：孫承武）1120315