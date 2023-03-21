資策會控高虹安涉侵權案 北院開庭確認提告內容

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（中央社記者劉世怡台北21日電）資策會認為新竹市長高虹安涉侵害著作權，提起刑事自訴，北院今天開庭，僅傳喚資策會委任律師。律師說，涉遭侵權的2篇論文分別有8成及3成內容出現在高虹安論文，盼法院依法審理。

台北地方法院就此案今天召開調查庭，傳喚資策會代表，庭訊依法不對外公開。

資策會委任律師陳家輝、周宇修在庭後接受媒體採訪表示，今天庭訊沒有傳喚高虹安，僅就刑事自訴的提告內容做一些確認，目前沒有聲請調查證據，他們希望法院依法審理，尚未定下次開庭時間。

媒體提問，資策會去年9月指稱高虹安引用沒違法，但後來卻改變認為違法的原因，以及此件刑事自訴的主張為何。

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對此，陳家輝指出，對於資策會認定改變，無法代替資策會回覆。另依資策會提供的事證，認定高虹安涉有侵害著作權的狀況，資策會提告主張遭侵權的有2篇論文，其中1篇論文有8成內容出現在她的論文裡，另外1篇論文有3成內容也出現在她的論文裡。相關證據等法院開庭審理時再開示。

媒體追問，雙方有無商談和解可能。對此，陳家輝指出，資策會有發函高虹安說明可以先來調解，但沒有得到對方的回應。（編輯：戴光育）1120321