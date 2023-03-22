北市殯葬處巡山員涉包庇違規 檢廉兵分6路搜索

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（中央社記者林長順台北22日電）檢廉獲報，北市殯葬處陳姓墓地巡山員涉掩護未經許可的違規掘骨、回葬，包庇業者及家屬，恐涉貪污弊端。台北地檢署今天指揮廉政署兵分6路搜索，並約談陳男等3人說明。

廉政署接獲檢舉，指台北市殯葬處已退休的陳姓墓地巡山員於民國107年至111年間與業者掛勾，包庇業者在陽明山、信義區等墓地違規掘骨、回葬而未舉發。廉政署日前報請台北地檢署指揮偵辦。

台北地檢署今天指揮廉政署兵分6路搜索，並約談陳男及邱姓、曾姓2名業者說明，全案朝貪污治罪條例圖利罪偵辦。

檢廉過去也辦過相關案件，台北市殯葬處歐陽姓前課長民國於104年、105年擔任墓政管理員期間，涉嫌隱匿造墓業者違法修繕墳墓，台北地院去年依公務員登載不實文罪，判處歐陽姓前課長1年2月徒刑，經上訴，目前正在高院審理中。

殯葬管理條例規定，未獲得起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰新台幣3萬至15萬元罰鍰；巡山員職責是巡查轄內墳墓有無遭撿骨業者違法起掘或修繕，會勘後視情節予以行政裁罰。（編輯：張銘坤）1120322