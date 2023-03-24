幫派春酒惹議 警2階段掃黑竹聯明仁會逮47人

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（中央社記者劉建邦台北24日電）幫派日前大陣仗舉辦春酒惹議，警政署繼17日執行第1階段掃黑打詐緝毒肅槍專案後，今天宣布第2階段專案成效，共查獲158名幫派分子，逮捕竹聯幫84人，其中包含明仁會47人。

刑事警察局召開記者會，警政署長黃明昭出席表示，面對幫派高調舉辦大型宴會，繼17日公布第1波查緝幫派專案成效，持續要求各警察機關立即展開第2階段，並聚焦打擊竹聯幫明仁會，在一週內逮捕明仁會涉及不法共8件、47人。

黃明昭說，執行第2階段專案時間從18日起至今共查獲幫派分子158人。其中，明仁會47人及查獲詐騙集團40件、逮捕276人，毒品案破獲640件查扣56多公斤毒品、逮捕684人，及搜出16把槍械、1處改槍場所。

黃明昭指出，針對出席春酒餐宴的明仁會分子，已由各警局掃黑專責隊加強蒐報及調查，包括第2階段逮捕拘提犯嫌，共18人曾出席春酒餐宴，將持續擴大清查相關犯嫌到案。

刑事局統計，第2階段專案掃黑部分，查獲幫派分子158人，其中竹聯幫84人、四海幫4人、其他地方幫派組合70人。

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警方在專案期間破獲竹聯幫明仁會徐姓組長籌組愛情詐騙集團案。徐男曾因假投資詐騙案遭逮送辦，事後仍不悔改，向酒店幹部購買曾赴酒店消費的民眾個資，再用陪酒小姐照片當成LINE頭貼，隨機搭訕酒客後，再謊稱欠錢或家人生病為由詐騙。警方掌握線索查出49人受騙，日前赴徐男等7人在新北市住處逮人，警訊後全案送新北地檢署偵辦。

此外，警方破獲明仁會成員周姓男子等6人組成販賣毒品咖啡包案，全案移送台北地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1120324