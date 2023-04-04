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喬債糾紛破局爆槍響 三峽警逮5嫌鎖定槍手追緝中

2023/4/4 09:34（4/4 09:51 更新）
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新北三峽一家炭烤店外3日晚間傳出槍響，41歲張姓男子與37歲黃姓男子因債務爆發衝突，有助陣者掏槍對空鳴槍，警方獲報到場後，逮捕黃男等5人，依刑法妨害秩序、槍砲及傷害等罪送辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日
新北三峽一家炭烤店外3日晚間傳出槍響，41歲張姓男子與37歲黃姓男子因債務爆發衝突，有助陣者掏槍對空鳴槍，警方獲報到場後，逮捕黃男等5人，依刑法妨害秩序、槍砲及傷害等罪送辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日
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（中央社記者高華謙新北4日電）新北三峽一家炭烤店外昨晚傳出槍響，41歲張男與37歲黃男因新台幣10萬元的債務爆發衝突，有助陣者掏槍對空鳴槍，警方趕抵現場逮捕涉案5人，目前已鎖定槍手身分追緝中。

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新北市政府警察局三峽分局調查，黃男不滿張男積欠10萬元，雙方昨晚11時許各率人馬相約在三峽橫溪地區的炭烤店談判。不過談判過程並不順利，演變成在店內互毆，為黃男助勢的鄭男還持刀作勢要砍殺張男，張男友人見狀，立刻掏槍並對空鳴3槍，驚動店家及附近居民報警。

警方獲報趕抵現場後，立刻逮捕黃男等5人，並依刑法妨害秩序、槍砲及傷害等罪送辦；另外，開槍男子見闖下大禍，立刻搭乘車夥同張男逃逸，警方到場後也鎖定開槍男子身分，持續追查中。（編輯：張銘坤）1120404

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