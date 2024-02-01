苗栗男網購零件自學改造 警查緝搜出槍彈

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣31歲黃姓男子上網購買非制式改造槍枝、模擬槍等零件，自學改造槍枝遭警方查獲，在造橋鄉住處搜出3把改造槍枝及子彈約100顆，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

苗栗縣警察局竹南分局偵查隊今天指出，日前接獲線報黃男疑似購買槍枝零件進行組裝及改造，員警積極蒐證，查得男子藏身及置放槍枝處所後，向苗栗地方法院聲請核發搜索票，並會同台中市警察局大甲分局前往苗栗縣造橋鄉1處透天住宅執行搜索。

因該處所為住宅區，警方為避免強力攻堅可能導致駁火衝突，事先在周邊埋伏，伺黃男出門時才上前控制，帶入屋內搜索，查獲非制式手槍2支、模擬槍1支、子彈約100顆及改造槍枝工具1批等證物。

在工廠擔任作業員的黃姓男子自稱熱衷生存遊戲，基於興趣才會上網購買零件自學改造槍彈，全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局表示，立法院112年底已三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，將「模擬槍」提升為「刑法」範疇，民眾切勿私自改造模擬槍，警方將持續掃蕩槍枝犯罪，保障人民生命財產安全。（編輯：張銘坤）1130201