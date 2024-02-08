苗縣苑裡死亡車禍 騎士與小貨車碰撞1人傷重不治

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣苑裡鎮社苓重劃區今天發生死亡車禍，1名機車騎士行經田中三路、二路口，與1輛小貨車發生碰撞後倒地，經送醫搶救不治。小貨車駕駛酒測值為零，肇事原因待警方釐清。

苗栗縣警察局通霄分局指出，社苓派出所上午8時58分許接獲民眾報案稱，苑裡鎮社苓里田中三路與田中二路口發生車禍，員警趕赴現場處置發現陳姓男子（49年次）駕駛自小貨車沿田中三路北往南至路口時，與沿田中二路東往西騎乘的吳姓機車騎士（84年次）發生碰撞。

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吳男原本騎乘普通重機外出訪友，事故發生後當場倒地已呈OHCA（到院前心肺功能停止），消防局救護人員給予CPR、AED，並以頸圈、長背板固定後送醫搶救，仍宣告不治。

警方表示，小貨車陳姓駕駛未受傷，酒測值為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清；此外也呼籲民眾行車時應注意車前狀況並遵守交通道路規則，行經路口務必減速慢行，以維護自身及他人交通安全。（編輯：黃世雅）1130208