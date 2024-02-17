年節收到不明免費禮品 刑事局：小心是詐騙手法

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（中央社記者劉建邦台北17日電）刑事局今天表示，詐騙手法再出新，經查歹徒趁年節寄免費禮品如紀念金幣等給民眾，事後再以涉及洗錢等話術誘騙被害人，呼籲小心謹慎。

刑事警察局發布新聞資料指出，春節連假結束，經統計，有民眾在過年期間曾收過詐騙集團寄送免費禮品，包含紀念金幣、紀念紅酒、理財雜誌等，且有詐騙集團成員假冒投資群組專員還發送問候賀詞給被害人，企圖營造溫暖用心假象。

刑事局表示，雖與銀行、投顧機構及財經雜誌聯手全力攔阻詐騙，但歹徒總會推出新手法，以小惠小利誘騙民眾，如曾有被害人收過假投資專員透過外送平台送的熱咖啡，事後卻用涉洗錢等話術進行詐騙，導致民眾匯出更多資金給歹徒。

刑事局指出，民眾返鄉過節時，應詢問長輩或家人近期是否有收到來路不明免費禮品與書籍，並注意地址是否已被詐騙集團掌握。

刑事局再次提醒，民眾收到不明免費禮品或接獲陌生來電，對方事後提到涉洗錢、違約交割、內線交易等就是詐騙話術，可立即掛電話後撥110報案，相關防詐騙資訊可至165官方網站查詢，或直接撥165向警諮詢。（編輯：李錫璋）1130217