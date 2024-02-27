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彰化員林大道路樹被鑽孔灌毒 市公所報警找凶手

2024/2/27 17:36
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化員林市員林大道有4棵路樹被人鑽孔灌毒，無黨籍員林市民代表張瑀瑩說，溪湖鎮有20幾棵路樹被灌毒，員林市也有路樹被灌毒。市公所表示，已報警希望找出凶手。

彰化縣員林市員林大道4段有4棵水黃皮樹被人鑽孔灌毒，員林市公所主任祕書賴冠宇、農經課長黃吉城以及張瑀瑩今天到現場會勘。

張瑀瑩接受媒體聯訪時說，接獲民眾投訴指有路樹被灌毒，由於溪湖鎮才剛發生20幾棵路樹被灌毒事件，因此通知公所人員到場。

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黃吉城表示，水黃皮樹的樹幹被打了深約5至8公分、直徑約有3至5公分的孔洞，由於樹葉枯萎，懷疑被灌入液體化學藥物，但樹木未完全死亡，會先維持現況，注意樹木是否會發出新芽。

賴冠宇指出，不知道破壞者目的為何，依彰化縣樹保育自治條例，既有行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀，呼籲民眾不要觸法。（編輯：郭諭儒）1130227

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