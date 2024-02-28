男子涉糾眾恐嚇取財橫行苗栗地區 警逮4人送辦

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣28日電）24歲陳姓男子與同夥橫行苗栗縣頭份、竹南地區，進行多次恐嚇取財，警方歷經數月蒐證，26日逮捕陳男等4人，查獲鋁棒及仿手榴彈爆裂物等證物，依法送辦。

苗栗縣警察局頭份分局今天發布新聞稿表示，去年6月接獲線報指出陳姓男子自組聚合組織，夥同黨羽恐嚇取財、暴力討債，橫行頭份、竹南等地區，立即展開蒐證偵查。

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警方調查，陳姓男子糾集張姓、游姓、林姓等男子，涉嫌於去年1月將林姓被害人強押囚禁恐嚇逼迫財物；去年6月持棍棒砸毀湯姓被害人雜貨店大門，恐嚇交付錢財等。

警方表示，歷經數月蒐證，26日上午由苗栗地檢署檢察官指揮，前往頭份、竹南等地搜索，拘提陳姓主嫌等4人到案，查獲鋁棒、手機及仿手榴彈爆裂物等證物，全案依妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財及毀損等罪嫌移送偵辦，其中陳姓主嫌遭聲押獲准。（編輯：李錫璋）1130228