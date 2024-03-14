南警山區破獲「喵喵」製毒工廠 查獲200公斤逮8人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市警察局今天宣布破獲藏身於台南東山區山區的第三級毒品「喵喵」製毒工廠，查獲成品、半成品及原料約200公斤，陸續逮捕7男1女，依法送辦。

台南市警察局刑警大隊今天指出，警方獲報東山區山區藏有製毒工廠，以工寮作為掩護，不定期製毒，經數個月蒐證，出動大批警力攻堅，當場逮捕正在製毒的47歲蘇姓男子及29歲何姓男子。

警方同時查獲第三級毒品液態含結晶「4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）」、第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」結晶（中間產物）、「4-甲基甲基卡西酮」半成品、反應液、原料（4-甲基苯丙酮）等約200公斤。

警方擴大偵辦，在台南市、桃園市等縣市陸續逮捕43歲葉姓男子、40歲許姓男子、24歲姜姓男子、33歲許姓女子、19歲沈姓男子、37歲陳姓男子等人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，這座製毒工廠藏身東山區番子嶺，極為偏僻，四周林木圍繞，鐵門深鎖、窗戶緊閉，先由蘇男、何男、姜男等人將原料帶進工寮後再製毒，分工細膩。警方訊後依毒品罪嫌送辦。

警方表示，「喵喵」化學學名為「4-甲基甲基卡西酮」，是當前新興第三級毒品，常摻雜於毒品咖啡包使用，產生類似安非他命與搖頭丸效果，長期或過量服用，會出現心悸、妄想、幻聽、暴力行為，甚至死亡。（編輯：陳仁華）1130314