更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

王陽明私人車庫遭亂停 北市警聯繫上騎士移車

2024/3/18 16:33（3/18 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人王陽明指出，近日有陌生女騎士將機車停放在他公司私人車庫。（圖取自王陽明臉書facebook.com）
藝人王陽明指出，近日有陌生女騎士將機車停放在他公司私人車庫。（圖取自王陽明臉書facebook.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）藝人王陽明指出，近日有陌生女騎士將機車停放在他公司私人車庫，因涉安全疑慮，盼對方快將車移走。警方獲報後已立即協助查處，並於今天中午聯繫上吳姓女騎士進行處理。

王陽明近日在臉書發布影片表示，當天發生一件很奇怪的事情，就是他要離開公司時，有同事發監視器畫面給他看，內容是一名陌生人直接騎機車停在其公司的私人車庫內，他認為這涉及安全疑慮問題，基於保護團隊、同事和自己，希望對方可以盡快現身處理，自己也已報警，希望對方快把車牽走並不再犯。

對此，台北市轄區警方今天表示，15日下午4時30分接獲民眾報案，指中山區民生東路二段一處公司的私人車庫，發生有1名女騎士於14日下午5時將私人機車逕行停放在內，立即協助查處，此公司尚未提出告訴。

警方起先聯繫吳姓女騎士都未接電話，隨後聯繫其家人，也無法和吳女取得聯繫，直到今天中午才成功聯繫。

吳女辯稱，是認識王陽明公司員工，所以才將機車停放在其公司車庫。警方目前正待雙方約定時間後移車。（編輯：李錫璋）1130318

#台北市
#王陽明
延伸閱讀
藝人王陽明試駕BMW飆忠孝東路 北市警認定超速開罰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.26