王陽明私人車庫遭亂停 北市警聯繫上騎士移車

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）藝人王陽明指出，近日有陌生女騎士將機車停放在他公司私人車庫，因涉安全疑慮，盼對方快將車移走。警方獲報後已立即協助查處，並於今天中午聯繫上吳姓女騎士進行處理。

王陽明近日在臉書發布影片表示，當天發生一件很奇怪的事情，就是他要離開公司時，有同事發監視器畫面給他看，內容是一名陌生人直接騎機車停在其公司的私人車庫內，他認為這涉及安全疑慮問題，基於保護團隊、同事和自己，希望對方可以盡快現身處理，自己也已報警，希望對方快把車牽走並不再犯。

對此，台北市轄區警方今天表示，15日下午4時30分接獲民眾報案，指中山區民生東路二段一處公司的私人車庫，發生有1名女騎士於14日下午5時將私人機車逕行停放在內，立即協助查處，此公司尚未提出告訴。

警方起先聯繫吳姓女騎士都未接電話，隨後聯繫其家人，也無法和吳女取得聯繫，直到今天中午才成功聯繫。

吳女辯稱，是認識王陽明公司員工，所以才將機車停放在其公司車庫。警方目前正待雙方約定時間後移車。（編輯：李錫璋）1130318