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男三峽登山失聯 警消循狗吠聲找到遺體愛犬相伴多日

2024/3/28 07:58
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（中央社記者楊侃儒新北28日電）桃園市陳姓男子23日前往新北三峽區登山，當天未返家，家屬焦急報案，警消獲報搜救；經連日搜索，昨天聽聞狗吠聲在有木里清肺農場發現陳男遺體，一旁則有愛犬黑皮相伴多日。

新北市警察局三峽分局表示，23日晚間9時23分接獲桃園市警察局桃園分局大樹派出所告知，陳男當天上午8時出門後便未返家，調閱監視器畫面發現陳男駕車經過有木里。

三峽分局插角派出所員警隨即尋找，在熊空橋登山口尋獲陳男車輛，隨即聯繫消防局支援搜山，經過連日搜救，昨天上午在三峽有木里清肺農場附近發現陳男，已無生命跡象。

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新北市消防局第五救災救護大隊中隊長周志宇告訴中央社記者，搜救人員搜救時用哨子，尋找回應，後來聽到狗吠聲，循聲前往發現有隻黑犬，黑犬名叫黑皮，是陳男愛犬，待陳男家屬出現時才停止吠叫，黑皮連日來一直守護在陳男遺體身旁。

三峽分局表示，經鑑識人員到場採證，現場無外力介入跡象，遺體移往殯儀館安置，後續報請檢察官相驗，釐清確切死因。（編輯：陳仁華）1130328

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