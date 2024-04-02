陳由豪欠稅4億元18筆土地停拍 5/7再行拍賣

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）法務部行政執行署指出，各分署今天同步舉行全國123聯合拍賣會，共進帳新台幣5億330萬餘元；台北分署因故今天停拍欠稅大戶陳由豪18筆土地，預計5月7日再行拍賣。

行政執行署發布新聞稿表示，今天各分署拍賣會的不動產拍定金額總計新台幣4億9981萬7926元，其中拍定金額最高者為台中市豐原區五都大飯店，由台中分署以4億4256萬8888元拍定。

新聞稿指出，動產拍定金額總計348萬2379元，其中彰化分署舉辦「卦山法拍市集」，以19萬2990元拍定多件法拍品；高雄分署以110萬元拍定Tesla汽車1台；其他分署拍定動產包含股票、汽機車、酒類、木雕等。

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行政執行署表示，前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國，因在台欠稅逾4億元，被列為欠稅大戶，由台北分署拍賣其名下位於新北市深坑區、石碇區的18筆土地，底價6億946萬元，但因區公所未張貼拍賣公告，今天停拍，預計5月7日再行拍賣。

行政執行署指出，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上行政執行署網站查詢，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：戴光育）1130402