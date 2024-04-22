男持油壓剪竊高價單車賤賣 難逃北市警法網

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）39歲周姓男子利用油壓剪及板手工具於大台北地區隨機竊取數輛高價單車，於網上低價兜售給不知情民眾，北市員警網路巡邏察覺，循線掌握行蹤於3日在北市東區將周男查緝送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，旗下員警近日執行網路巡邏時發現，有單車賣家於網路平台以低價新台幣數千元販售市價約2萬、3萬元高檔單車，驚覺有異，隨即循線展開追查，並鎖定39歲周男涉有重嫌。

據調查了解，周男犯案範圍橫跨整個大台北地區，隨機鎖定高檔單車，並持油壓剪及板手等工具破壞車輛鎖頭，成功竊取數輛單車，並陸續轉賣給不知情民眾，以謀取非法利益。

警方經連日追查並掌握周男行蹤後，見時機成熟於3日在台北捷運忠孝復興站一帶將他查緝到案，現場起獲1輛遭竊單車及1包毒品安非他命（0.58公克）等贓證物，隨後還在新北市三重區查扣2輛遭竊單車。

全案詢問後將周男依刑法加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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此外，警方在發還失竊單車過程中，其中1名高中生失主由父母陪同前來領車，其因短期內連續遭竊2車，除造成平日通勤不便外，也擔心造成父母額外經濟負擔，所以一見到失而復得愛車相當開心，也感謝警方幫忙。

市刑大提醒，為避免單車遭歹徒覬覦，請民眾使用防剪斷大鎖或單車警報鎖，以降低歹徒犯罪動機和增加犯案難度；另外，新購單車應自行標記、單車紋身，拍照存證並保存購車證明，以利遭竊追查；並呼籲民眾切勿購買來源不明或價格有異狀單車，杜絕銷贓管道。（編輯：方沛清）1130422