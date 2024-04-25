愛犬遭台灣土狗咬死 飼主求償60多萬元

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（中央社記者張已亷高雄25日電）高男愛犬「EGO」遭陸姓女子飼養台灣土狗「阿財」咬死，高男求償新台幣61萬多元。橋頭地院認犬隻與飼主關係不構成精神慰撫金賠償要件，判陸女賠13萬多元，全案可上訴。

橋頭地方法院審理時，高男主張與「EGO」相伴7年，彼此如家人般伴侶關係，愛犬死亡造成他精神痛苦，要求對方賠償精神慰撫金、醫療、火化、塔位等費用共61萬3235元。

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合議庭法官認為，依動物保護法規定，寵物屬人所有，類似財產概念，適用民法侵權行為相關規定，但依民法第195條第3項規定，高男與愛犬「EGO」間不屬父、母、子、女或配偶關係，不符合「身分法益」遭受侵害請求精神慰撫金賠償等規定，判陸女應賠償醫療、火化等費用合計13萬7235元。

判決指出，高男飼養的「EGO」為約克夏犬，民國112年間交由女友父母照養，「EGO」5月2日晚上7時許由高男女友母親帶至高雄市住處附近運動散步時，被陸女飼養台灣土狗「阿財」在未牽繩且未配戴口罩情形下咬傷，造成「EGO」部分胰臟破裂，送醫後仍在2天後死亡；高男事後向陸女提起民事損害賠償告訴。（編輯：孫承武）1130425