郭國文臉書網友留言涉恐嚇 台南警查緝2人到案

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）民進黨立委郭國文17日在立法院會搶下立法院秘書長周萬來手中資料，服務團隊事後整理臉書粉專留言，發現有「開槍」、「打斷腿」等字眼報警，警方至今已查緝2人到案。

郭國文團隊於22日整理臉書（Facebook）粉絲專頁留言，發現有網友貼文「你是沒有在立法院被打過嗎？垃圾綠委欺負老人，哪天不要被堵到」、「喔、把你的腳打斷剛好還周萬來一個公道」等不理性發言。

台南市警察局善化分局今天發布新聞稿指出，經台南市警察局刑事警察大隊及善化分局共組專案小組，由台南地檢署指揮偵辦，分別於24日及昨日前往新北市新店區及淡水區，查緝貼文者陳姓及張姓民眾到案，全案依恐嚇罪嫌移交台南地檢署偵辦。

另外，郭國文臉書於19日出現「以後服務處被搶被開槍不要有怨言」等字眼留言，警方獲報追查發現留言者今年初已出境，將待留言者入境後實施偵處。

善化分局長陳俊凱表示，民眾於網路發言應友善且尊重，每個人都有自己觀點與經歷，應以寬容與尊重態度表達自己意見，千萬勿因一時情緒性發言而誤觸法網，共同為創造更友善網路環境努力。（編輯：陳仁華）1130527