全台迎奉神明送工廠整理再賣出 3男被逮查獲27尊

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（中央社記者張榮祥台南30日電）黃姓、許姓等3男子近1年來在全台各地廟宇迎奉神明後，送往彰化某家工廠整理，再伺機賣出；許男日前因通緝被逮入監，警方昨天再將2男拘提到案，查獲27尊神明，訊後送辦。

台南市警察局學甲分局今天告訴中央社記者，在彰化縣製作道教神明相關用具工廠上班的主嫌21歲黃男，找來新北市25歲許男、黃男，以住家神明要祝壽為由，近1年來向全台各地廟宇迎奉神明，其中不乏國定古蹟廟宇。

以台南市為例，「南鯤鯓代天府」、「麻豆代天府」、「下營上帝爺廟」、「麻豆太子宮」等地方重要廟宇全是下手目標，得手後再將神明送到主嫌黃男工廠整理，再伺機賣出；廟方則因神明被迎奉後未歸還，立即向警方報案。

警方偵辦追查，昨天在彰化縣、新北市拘提黃男等2人到案，且在彰化縣工廠查獲27尊各地廟宇神明；許男因案被通緝，5月25日被新北市警局蘆洲分局逮捕入監服刑。

目前，警方仍在清查黃男等人在全台各地廟宇迎奉多少尊神明、賣出數量及流向等，主嫌黃男等人依侵占罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1130530