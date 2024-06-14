土城民宅疑鋰電池釀火災3死相驗 火調約15天出爐

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（中央社記者黃旭昇、楊侃儒新北14日電）新北市土城區1處住宅13日凌晨發生火警，疑為住戶客廳充電中的鋰電池爆炸起火，造成3死，檢方今天相驗遺體。消防局表示，起火原因鑑識中，火災調查報告約15天出爐。

新北市土城區延壽路某民宅13日凌晨發生火警，造成3人死亡。新北地檢署指出，檢察官今天會同法醫前往市立殯儀館相驗。

據了解，死者的家屬對死因無意見，將等警方補齊相關資料後，將開具死亡證明書，由家屬領回遺體處理後事。

新北市消防局今天表示，火警原因將由消防局火災鑑識中心蒐證調查，許多跡證還要進入實驗室化驗；相關鑑識報告與結果不會這麼快出爐，依照一般正常程序是15天，必要時可延長至30天。

死者的親友今天離開殯儀館時，媒體詢問，「可以講一下，是如何充電的嗎」。對此，其中一名女性親友指稱，根本就沒有電池。

新北市消防局長李清安昨天在火警現場接受媒體採訪時表示，火場為一般起居客廳，客廳的一角有些充電的鋰電池。

他說，依據起火戶敘述，電池爆炸時有初步救災，但火勢發展很快，爆炸非常迅速，造成傷亡。 （編輯：戴光育）1130614