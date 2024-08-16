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金門快艇案海巡不起訴 管碧玲：盡力避免類案發生

2024/8/16 14:31
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（中央社記者洪學廣金門16日電）0214金門快艇案海巡執法人員獲處分不起訴，海委會主委管碧玲說，事發後海巡已購置每名執勤人員1具攝影機，22日啟用；11月全面加裝艦船監控設備，盡最大努力避免類案發生。

0214金門快艇案，海巡巡防艇長和駕駛遭依過失致死罪送辦。金門地檢署調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，偵結後依罪證不足處分不起訴。

「要盡最大的努力，避免類案再度發生」，管碧玲今天在臉書發文指出，雖然檢察官處分不起訴證明海巡執法並無違法行事，但有人因此死傷，無論如何都一樣感到深深不捨。這也是為什麼從頭到尾，都對亡者、家屬盡到最大程度撫慰，海巡弟兄早晚3炷香，為的就是這份心意。

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針對海巡先前遭質疑執法時沒有全程錄影蒐證，管碧玲強調，事件發生後海巡署針對勤務落實部分痛加檢討，並已購置每個執勤人員1具微型攝影機，這週已全面發交下去，經過教育訓練之後，將於8月22日全面啟用；海巡也已開始全面加裝艦船艇舷外固定式監控錄影設備，預計今年11月，40艘CP艇將全部安裝完畢，12月底所有船舶將全部完成安裝。

她表示，為求執勤人員務必落實蒐證程序，精進執法技巧，一定要盡最大努力，避免類案再度發生。同樣也呼籲陸方有效管理違法船舶問題，恢復事件發生前兩岸海域平靜。（編輯：謝雅竹）1130816

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