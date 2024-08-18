台中街頭聚眾鬧事 警方出動31人壓制

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市警方今天清晨4時接獲報案，西屯區市政北七路有聚眾打架情事，隨即出動快打警力31人，到場雖已無打架情形，仍將相關人員帶回釐清案情，並依違反傷害罪嫌等送辦。

台中市警察局第六分局於清晨4時許接獲民眾報案，在西屯區市政北七路上有聚眾打架情事，立即派遣快打警力31人趕赴現場查處，員警到場時已無打架情事，經逐一盤查現場鬧事民眾，將相關涉案人員帶回釐清案情。

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警方初步了解，30歲高姓男子與3名友人在旅館內飲酒，離開時在店外與友人29歲謝姓男子及27歲陳姓男子相遇，因細故發生口角，一言不合雙方發生拉扯並持械威嚇，造成高姓男子手部擦傷。

警方指出，謝姓男子等2人隨即離開現場，員警到場將高男等4人帶回釐清案情，並組成專案小組追查逃逸的謝男等2人到案，2人指稱原本雙方就看不順眼，他們去找高男問事情，一言不合發生推擠拉扯，陳男就到車上拿出西瓜刀威嚇，全案依違反傷害罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦。（編輯：謝雅竹）1130818