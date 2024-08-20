7旬翁疑因長期噪音持獵槍射殺57歲女鄰居 嘉檢聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣7旬余姓老翁懷疑鄰居中國籍57歲殷姓女子長期製造噪音，影響他的睡眠，昨天竟持獵槍射殺殷女，警方依殺人罪嫌移送，嘉檢今天晚間向嘉義地院聲請羈押。

嘉義縣警察局中埔分局表示，住在中埔鄉和美村的77歲余姓老翁於昨天下午3時9分許，突然持獵槍由屋後防火巷走向鄰居廚房門外，並朝廚房內正在洗菜57歲殷女開槍，殷女胸口中彈，應聲倒地。

警方指出，當時在樓上的殷女同居人葉姓男子聽見1樓發出巨大聲響，馬上下樓查看，在廚房發現殷女倒臥地上，身上血流不止，已無意識，立即報警，送醫急救後，仍宣告不治。

中埔分局三和派出所員警據報到場，發現殷女胸口遭槍擊，現場開槍犯嫌余姓老翁則向警方投案，他坦承與死者殷女有糾紛，才會憤而持獵槍朝殷女射擊，嘉義地檢署今天會同警方、法醫相驗，於明天下午解剖釐清死因。

警方表示，余嫌與鄰居殷女關係長期不睦，余嫌懷疑殷女一直在住家製造聲響，特別是夜晚發出噪音影響他的睡眠，因多次反應並無改善，余嫌昨天行凶前，還刻意從屋後走過去察看，確認殷女在廚房，才返家持獵槍行凶。

警方指出，余嫌行凶是一把改造獵槍，非合法登記，余嫌則辯稱是一名不詳男子所寄放，後續追查獵槍來源。

警詢後，依殺人罪嫌移送法辦，檢方晚上複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。（編輯：陳仁華）1130820