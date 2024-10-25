台中客運公車進站疑距離未抓好擦撞 婦摔傷送醫

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中客運1輛公車昨天晚間行經西屯區1處公車站前，疑因進站距離未抓準擦撞分隔島，造成車上1名乘客受傷送醫。業者表示，將持續宣導駕駛注意行車安全，傷者後續將協助醫療及關懷。

台中市警察局第六分局今天表示，警方昨天晚間7時50分獲報，西屯區台灣大道四段與東大路一段路口，於公車專用道東海大學站前有1輛公車發生擦撞，立即派員到場處理。

警方初步調查，台中客運郭姓駕駛案發當時，沿台灣大道四段公車專用道往市區方向行駛，過東大路口時，因駕駛不慎致右前車頭碰撞快慢車道分隔島而肇事。

事故造成車輛右前車頭碰損，車上載有20多名乘客，其中57歲林姓女子因摔倒而頭部有受傷，送往台中榮民總醫院治療，駕駛經酒測未酒駕，事故原因待調查釐清。

台中客運經理林慶武告訴中央社記者，經了解郭姓駕駛表示進站時，因距離未抓準發生擦撞，將持續宣導駕駛途中都應注意行車安全，傷者已有先慰問，後續將持續協助醫療及關懷。（編輯：謝雅竹）1131025