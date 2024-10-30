男進口76支穿雲箭 警攔截包裹認具殺傷力送辦

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）網路近期販售危險商品「穿雲箭」，刑事局9月通報各大拍賣網下架後，新北林姓男子仍進口76支穿雲箭，南打中心逮捕林男後，初步認定具殺傷力，正追查其他涉案賣場跟買家。

中國危險商品「穿雲箭」結構上具有貫通金屬槍管、持握裝置、金屬擊發裝置且擊發功能正常運作，屬於國內管制的「其他可發射金屬或子彈具有殺傷力槍砲」，製造、販賣、運輸或持有「穿雲箭」槍砲，涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條相關罪嫌。

刑事警察局南部打擊犯罪中心為偵辦國內網路賣場涉販賣非法穿雲箭，報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，並與相關單位組成專案小組調查。經鎖定公開刊登販賣「穿雲箭」各網路賣場，追蹤貨物流向後，分別在10月8日、9日及14日前往取貨處所依法查扣可疑包裏3件，清點穿雲箭共76支。

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警方將扣案穿雲箭實施槍枝性能檢測，初步認定具殺傷力，相關證物另送請刑事局刑事鑑識中心正式鑑定。經清查賣家身分為32歲林男，10月17日前往新北市泰山區查緝林男到案，目前正持續追查其他涉案賣場及下游個別買家。

南打今天發布新聞稿呼籲，刑事局已於9月中旬通報國內各大拍賣網站下架相關商品，禁止其刊登販售，並函請財政部關務署加強關口查驗，避免不法進口。提醒民眾請勿購買持有，以免觸法，若發現市面上有不法販售情事，請向警方檢舉。（編輯：謝雅竹）1131030