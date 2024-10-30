遭控電擊器攔車執法過當 中市警：未見減速才示警

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中30日電）有網友昨天網路發文指控，在台中騎機車被警方攔車、拿出電擊器作勢電擊，質疑執法過當；警方表示，獲報到場攔查機車聚集，對方未減速僅以電擊器警戒，查證身分後即讓對方離去。

有網友昨天在社群平台Threads發文指出，她在台中騎機車才剛起步幾公尺就被警察攔車，還被警方指控要衝撞警察，認為自己機車未改裝，且都有出示證件，員警還拿出電擊器作勢要電擊，質疑執法過當。

台中市警察局烏日分局今天表示，大肚分駐所24日晚間10時45分接獲民眾報案稱，在大肚區華山路一帶有多部機車聚集，員警立即前往現場調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，到場時起初於現場攔查機車4部，經盤查完畢後，又發現後方有1輛機車駛來，經示意攔停後，駕駛沒有減速跡象，經員警判斷疑有衝撞員警之嫌，為避免發生碰撞傷害事故，執勤員警使用拋射式電擊器警戒，以電擊器產生電弧聲以警示駕駛人。

警方表示，執法過程中並未對駕駛施以電擊，於機車騎士熄火下車後即停止使用，現場依規定查證人員身分、車籍無誤後即讓對方離去。呼籲民眾勿有競駛、競技等危險駕車行為，並應遵守道路交通安全規則，維護自身及他人生命安全。（編輯：謝雅竹）1131030