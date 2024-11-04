考察北檢偵查不公開 立委吳宗憲：與個案無關

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（中央社記者林長順台北4日電）立法院司法及法制委員會召委吳宗憲與民眾黨立委張啟楷等人今天上午到台北地檢署考察偵查不公開實務作業執行情形。媒體詢問是否與京華城案有關，吳宗憲、張啟楷表示，與個案無關。

吳宗憲、張啟楷等人上午9時10分左右抵達北檢，法務部政務次長黃世杰、台北地檢署檢察長王俊力在門口迎接，考察重點為北檢關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所的隔離、相關應訊者通行路徑與上下囚車處，以及維護被告名譽等因應措施進行檢討。

根據考察行程，北檢先以「台北地檢署偵查不公開實務作業執行情形」為題進行專題簡報，再導覽立委到各單位了解。隨後進行座談，預計中午結束考察行程返回立法院。

媒體詢問，是否針對京華城及前台北市長柯文哲的案子到北檢考察。對此，張啟楷指出，偵查不公開被破壞掉，不是只有柯文哲的案子，而是所有的通案，很期待今天來是有建設性的，否則「今天的柯文哲可能明天就是你」。

張啟楷說，這次立法院會期是預算會期，他要非常清楚地向法務部講，檢察司1億多元的預算，都還有教育相關預算，強調偵查不公開的政策要貫徹，但成效不彰，如果法務部及北檢沒有具體措施解決這個亂象，這筆預算會大幅刪減。

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吳宗憲表示，今天是通案討論，完全與個案無關，他從2月進到立法院以來，一而再、再而三地強調違反偵查不公開的問題，至今完全沒有任何的改善，直到上週都還有很多訊息洩露出去。

他說，很多基層檢察官重視偵查不公開的問題，只有檢察界的長官聽不到，他是從基層來，有非常多的夥伴都會給他資訊，大家對於極少數違反偵查不公開的檢察官其實是蠻不齒的，他希望把這塊問題補起來，讓國人對司法有更多的信任。（編輯：戴光育）1131104