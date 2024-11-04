苗栗9旬婦疑遭施暴 外籍看護稱心情煩躁報復

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗苑裡鎮1名9旬婦人疑遭外籍看護施暴，全身多處瘀青，家屬驗傷後報警提告。警方今天表示，女看護坦承因心情煩躁才動手報復，目前由仲介帶回管理，全案依傷害罪函送偵辦。

一名自稱是被害老婦的孫女在網路平台Dcard披露此事指出，這名外籍看護今年6月底到家中照顧高齡94歲阿嬤，感覺是安靜內向的人，10月開始行為改變很大，有時請看護幫阿嬤翻身拍痰會遭白眼顯得不耐煩，講電話也變大聲。

PO文者說，8月中阿嬤突然生重病，撐過病危後，置放了鼻胃管，身體一直相當虛弱，也因為身上病痛，有時會發出呻吟的聲音。10月中旬，阿嬤曾說「救我，外勞掐我」，家人發現阿嬤頸部瘀青嚴重，看護當時推稱「不知道」；2天後阿嬤又發出求救「她捶我胸口」，打開阿嬤的衣服才發現胸口多處瘀青，家人於是帶阿嬤就醫檢查、驗傷並報警提告。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，山腳派出所於10月21日受理家屬報案提告傷害案件，員警受理後即通知30歲印尼籍看護到案說明。

警方表示，看護初步坦承因心情煩躁，有對老婦動手報復等行為，警詢後已通報苗栗縣政府相關主管機關，並通知仲介公司將外籍看護帶回宿舍集中管理，靜候司法審理，全案依傷害罪函請苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，涉嫌施暴的印尼移工已由其仲介公司進行隔離，同時要求仲介限期到縣府說明事件原委，進一步釐清移工對被照顧者施暴的原因，追究仲介是否落實管理責任。

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縣府表示，移工施暴事件若經調查屬實，將立即向勞動部請求撤銷移工的聘僱許可，確保其不得再於國內工作；全案若另涉刑事責任，依法移送司法機關偵辦、究責，絕不寬貸。

縣府強調，將持續強化通報機制及關懷措施，加強對仲介的稽查管理，以有效降低外籍看護工的不適任情事；同時呼籲雇主如遇到相關問題，可透過1955即時向縣府反映，以維持被照顧家屬安全並保障自身權益。（編輯：李錫璋）1131104