新北大都會公園疑有暴露狂追逐母女 警：主動偵辦

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（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨新北市議員彭佳芸今天在臉書貼文表示，昨天晚間在新北大都會公園出現暴露狂，追逐並騷擾一對母女，提醒民眾要小心。三重警方表示，未接獲報案，將主動偵辦查緝。

彭佳芸在臉書（Facebook）貼文指出，11月3日晚間8時許，一對母女在新北大都會公園運動散步，遭一名全裸暴露狂騷擾，男子聽見女孩尖叫聲後，甚至還追逐母女。

她表示，直到其他民眾出現，這名暴露狂才迅速越過河堤，往先嗇宮方向逃逸無蹤。

彭佳芸表示，根據遭到性騷的民眾描述，暴露狂年約40、50歲，躲在暗處，她已將相關資訊轉交新北市政府高灘處、警察局，要求高灘處的保全人員加強巡邏，並要求警方清查附近有無可疑人士。

彭佳芸也提醒，民眾在河堤運動散步，避免在人煙稀少處，也不要落單，注意自身安全。

三重警分局表示，當下並未接獲報案，但警方將依彭佳芸提供資料，會同高灘處進一步了解案情，未來也可能將聯繫遭到性騷的當事人並受理報案，積極查緝這名暴露狂的男子到案。（編輯：李錫璋）1131104