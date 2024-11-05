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神明金牌也敢偷 女子涉接連行竊竹南2宮廟遭逮

2024/11/5 15:50
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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣竹南鎮近期接連發生宮廟金牌、銀幣遭竊案件，警方調查研判均為同一名女子所為，經鎖定行蹤將50歲劉姓女子拘提到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗縣警察局竹南分局偵查隊副隊長張國凱今天表示，日前接獲竹南番社林王太子宮內財物遭竊，經透過調閱監視器影像，發現與先前竹南鎮具有百年歷史的中港慈裕宮竊案的涉案竊賊同為劉姓女子。

根據監視器影像顯示，女竊賊進入宮廟後會對神像膜拜，再趁無人注意之際，偷走掛在神像上的金牌、銀幣等，市價分別約新台幣4000元、2000餘元；信徒懷疑可能最近金價高漲，缺錢花用的竊賊把歪腦筋動到神明身上，直呼「要不得」。

警方表示，查緝員警鎖定劉姓女子行蹤，經跟監埋伏，順利將劉女拘提到案，劉女對於竊得的宮廟金牌與銀幣下落皆稱「丟掉了」或是「忘記放哪」，警詢後移送苗栗地檢署偵辦。

警方提醒，意圖為自己不法之所有而竊取他人物品者，恐涉及竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，切勿抱持僥倖心態，以免受到牢獄之災。（編輯：李錫璋）1131105

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