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竹市虎林國中逆向車禍1死6傷案 毒駕男起訴國民參審

2024/11/13 10:19
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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹地檢表示，彭姓男子日前涉施用毒品後開車，行經新竹市虎林國中逆向車禍造成1死6傷；案件今天偵結，依毒駕致死及過失傷害等罪嫌起訴，此案適用國民法官法審理。

34歲彭男9月16日開車行經新竹市虎林國中涉逆向撞上2輛家長載孩童機車，警消到場將6人送醫，其中4歲、5歲與8歲共3名孩童傷重，另有1名騎機車婦人當場死亡。

新竹地檢署發布新聞稿指出，彭男在9月15日至16日先後施用海洛因等毒品後，在16日下午4時許開車行經虎林國中前閃黃燈號誌路口時，因毒品效力發作影響判斷力，導致無法安全駕駛，彭男超速並跨越雙黃線逆向駛入對向車道，造成1死6傷（含彭男受傷）。

檢方表示，彭男明知毒品會影響感覺、協調與判斷能力，卻仍執意開車上路，甚至在車上施用含毒電子煙彈等，造成重大車禍導致多人傷亡。

檢方指出，經檢察官吳志中指揮新竹市警察局第三分局偵辦，案件偵查終結，彭男依犯毒駕致死罪及過失傷害等罪嫌起訴，此案適用國民法官法審理，今天移送新竹地方法院。

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另外，針對疑毒品上游藥頭，檢方告訴中央社記者，已向法院聲請羈押禁見並獲准，盼從源頭斬斷毒品供應鏈，杜絕類似悲劇再發生，遏止毒品對社會危害。

犯罪被害人保護協會新竹分會透過文字稿指出，此案發生後，提供被害人與家屬關懷並發放慰問金、重傷醫療及心理輔導，也供相關經濟支援並同時委請律師提供法律服務，後續將於國民法官審理程序時，繼續支持受害者家屬走過傷痛。（編輯：陳仁華）1131113

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