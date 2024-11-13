警吸食煙彈並以警車接送女性毒品人口 嘉檢聲押獲准

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市警察局第一分局陳姓員警涉嫌吸食毒品依托咪酯（煙彈），並以警車接送女性毒品人口及小孩，11日遭警搜索查獲並移送，陳員否認犯行，嘉檢昨天聲押禁見獲准。

嘉義地檢署表示，嘉義市警察局第一分局發覺竹園派出所31歲員警陳男因執行勤務異常，且短期間體重驟減、精神委靡、臉部疑有施用毒品所致痘瘡，且發現陳員與毒品人口異常往來，涉嫌施用毒品、轉讓偽藥等情形，於10月間向嘉檢報請指揮偵辦。

陳員涉嫌違反毒品危害防制條例等，由檢察官江炳勳偵辦，經組成專案小組查訪、蒐證後，於11日指揮警方持搜索票，前往陳員辦公室、住居所執行搜索，扣得數盒三級毒品依托咪酯（煙彈）等事證。

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檢警表示，陳員吸食依托咪酯已有一段時間，與女性毒品人口往來密切，還涉嫌開警車接送毒品人口及小孩、執勤時蹺班，對於主動到案通緝犯，涉嫌偽造在其他地方查獲，後續將調查釐清涉嫌販賣毒品部分。

檢方昨天複訊陳員及相關證人後，認為陳員涉犯刑法詐欺、行使公務員登載不實公文書及藥事法轉讓偽藥等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。（編輯：陳仁華）1131113