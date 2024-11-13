軍人涉攜50顆毒煙彈入營 竹院裁定限制出境出海

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹地檢署今天說，陸軍六軍團曹姓現役軍人日前遭查獲涉攜帶毒品煙彈入營，扣得毒品依托咪酯煙彈50顆等物品，訊後向法院聲押禁見，法官認無羈押必要，裁定限制出境出海。

新竹地檢署下午發布文字表示，陸軍六軍團曹姓現役軍人疑似攜帶依托咪酯煙彈，涉嫌違反毒品危害防制條例案件，檢方從軍檢平台獲報後，立即與警方、憲兵隊成立專案小組偵辦。

檢方指出，檢察官11日指揮新竹縣警察局刑事警察大隊、新湖分局及新竹憲兵隊逮捕曹姓軍人，並扣得手機3支、現金新台幣71萬餘元、電子煙1個、電子針油瓶1個、電子煙空煙殼1批、分裝袋1批及依托咪酯煙彈50顆等物。

檢方表示，曹姓軍人經檢察官訊問後，因犯嫌重大並認爲有串證、滅證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見，經法官訊問後，法官認無羈押必要，裁定限制出境出海並責付部隊長官。

檢方說，將持續深入調查，並杜絕軍中毒品犯罪維護社會安定及國軍戰力，此案偵查過程嚴守偵查不公開原則，以保障程序公正。（編輯：李錫璋）1131113