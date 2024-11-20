高雄男不滿樓上噪音 持鐵鎚敲鄰居鐵門311次遭訴

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄魏姓男子不滿頂樓廖姓住戶發出噪音，為報復跑到頂樓平台持鐵鎚敲破地板，更數度敲擊廖女大門近半年，次數達311次。雄檢依毀損罪起訴魏男，並依毫無悔意建請重判。

高雄地檢署偵查時，魏男坦承不滿廖女在樓上發出噪音影響睡眠，才持鐵鎚敲打頂樓平台跟對方住處大門。檢方考量魏男分別在今年3月跟7月接受檢方訊問後仍持續犯行，顯見其毫無悔意，據此依毀損罪起訴，聲請簡易判刑，並建請法官量處適當刑度。

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檢方調查，魏男今年2月起至4月因不滿樓上廖女發出噪音，直接跑到廖女住處上方的頂樓平台，數度持鐵鎚敲打地板17次，導致地板出現多處裂痕縫隙，就連防水層都被破壞。

此外，魏男3月至8月間更不定時持鐵鎚跑到廖女住處外，持鐵鎚猛敲對方鐵門，致鐵門多處凹陷、掉漆，次數高達311次。廖女長期不堪其擾，最後裝設監視器蒐證報警，將魏男移送法辦。（編輯：李淑華）1131120