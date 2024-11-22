高雄湖內槍擊案1死2傷 警逮2共犯到案

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）林姓男子等人為討8萬債務與賴姓男子約在高雄湖內一處民宅，但遭賴男等人闖入開槍造成1死2傷。警方今天下午逮捕余姓共犯、涉案車輛邱姓女車主，正追緝其他共犯中。

高雄市政府警察局湖內分局晚間指出，專案小組經鎖定2輛涉案車輛循線以車追人，分別於下午4時許在鳳山區凱旋路停車場，先將遭毒品通緝的41歲余姓共犯查緝到案；另於5時30分在大社區鹽埕巷逮捕現場白色自小客車21歲邱姓女車主到案。

警方表示，另在大社鹽埕巷發現犯嫌逃亡用的另輛自小客車，車內背包起獲1把已拆成零件的改造槍械、2把空氣手槍、30多發子彈及變裝用假髮等物，目前仍全力查緝其他共犯。余男到案後坦承參與犯案不諱，全案依違反槍砲、殺人等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，林男原本與綽號「阿龍」男子有新台幣28萬元賭債糾紛，阿龍先前已償還20萬元，今天凌晨林男應賴男所邀，偕同周男及林女前往高雄湖內區正義一路民宅，處理剩餘8萬元賭債。

不過，當林男等人進入後，賴男隨即搭乘一輛白色自小客車到場下車開槍，另3名蒙面同夥則分持球棒入內毆打林男，其中林男、周男及蘇男等3人皆中槍。

蘇男送醫後宣告搶救無效死亡，並送往高雄市立殯儀館，由橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗；周男、林男則已完成手術，目前生命跡象穩定。（編輯：謝雅竹）1131122