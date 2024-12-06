虛擬貨幣商涉助詐騙集團洗錢 刑事局逮22人送辦

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（中央社記者劉建邦台北6日電）虛擬貨幣交易所許姓負責人涉協助詐騙集團洗錢，歹徒以虛擬貨幣當投資股票儲值誘騙被害人，刑事局初步查出30多人受騙，其中1人遭騙1820萬餘元，循線逮捕許男等22人送辦。

刑事局今天召開「虛擬貨幣商涉詐洗錢案」記者會，第七大隊副大隊長林漢隆說，獲報有被害人遭詐騙，被害人是在投資股票LINE群組內發現廣告，加入廣告內提供群組並下載APP後，經投入大筆金額才知遭詐騙。

刑事局查出，虛擬貨幣交易所負責人33歲許姓男子涉協助詐騙集團洗錢，此案手法為詐騙集團成員會先加入投資股票群組，再向被害人鼓吹有穩賺不賠的內線訊息，只要下載特定的APP，並以虛擬貨幣交易即可投資。

警方說，1名女性被害人聽從詐騙集團指示，下載APP後，以買泰達幣當儲值金投資股票，赴銀行匯款2次且與車手面交現金6次，付新台幣1820萬餘元，才知遇騙。

警方表示，詐騙集團車手也會假冒虛擬貨幣商，稱可協助被害人購買虛擬貨幣，因許多被害人不瞭解操作方式，紛紛受騙，初步清查此案有30多人受騙，總財損約6000萬元以上。

警方指出，許姓男子等人的角色是把詐騙集團取得虛擬貨幣透過錢包轉移到境外，涉製造金流斷點，避免遭檢警追查。

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刑事局掌握線索多月，日前赴雙北等處搜索，逮捕許姓男子及幣商公司執行長張姓男子等22人到案，查扣贓款130萬元、價值約400萬元的虛擬貨幣12.4萬餘顆等物。

警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把22人移送台北地方檢察署偵辦，許男等3名主要幹部遭羈押。刑事局長周幼偉說，所有未經政府主管機關核准網站或APP均可能為詐騙，民眾勿聽信網路匿名網友鼓吹或點選來路不明網站投資。（編輯：李錫璋）1131206