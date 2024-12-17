周杰倫大巨蛋開唱 刑事局查黃牛票溯源再逮14嫌

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）金曲歌王周杰倫登台北大巨蛋開場，黃牛票問題引發各界關注。繼先前查獲全國最大販售黃牛票集團的劉姓夫妻檔後，刑事局今天指出，經溯源追查再拘提搶票工程師等14嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵九大隊副大隊長吳柏羲表示，周杰倫於12月5至8日在台北大巨蛋舉行演唱會，4場共計15萬張門票於10月23日開賣，開賣才5分鐘就搶購一空，事後有許多歌迷反映網路有人兜售黃牛票。

偵九大隊獲訊後，迅速循線拘提黃牛夫妻檔劉姓男子、張姓女子2人到案送辦，劉男經法院裁定收押禁見。

此案經偵九大隊「打牛小組」持續溯源偵辦，透過數位鑑識技術及清查相關事證後，掌握黃牛產業鏈運作方式，鎖定此黃牛集團14名成員持續追查。

偵九大隊第二隊長張伊君說明，此犯罪集團由黃牛夫妻檔指揮搶票工程師，以大量虛偽資料及搶票程式等不正方式進行搶票，另有助理團協助付款與票務工作，集團成員分工精密，清查涉案門票達逾千張，其企業化模式經營等同詐騙集團。

涉案14嫌包括，搶票工程師3人、帳房總管1人、付款助手及票務表單助理10人等。

其中，曾從事金融業的全職搶票工程師陳姓男子（35歲）利用搶票程式，已取得歌手張惠妹的大巨蛋演唱會門票93張、樂團五月天門票61張，均已轉售他人。

從事物流業的兼職搶票工程師林姓男子（34歲）取得歌手陳奕迅演唱會門票366張，並收取新台幣500至2000元不等的代購費；還有一名重考研究生的賴姓女子（26歲）透過自學程式進行搶票。

據悉，3嫌除了自售黃牛票外，也供票給黃牛夫妻檔轉售，彼此都是在臉書（Facebook）或售票社團上認識。初步統計，3嫌共非法搶購到1114張演唱會門票。

偵九大隊「打牛小組」見時機成熟，分別於12月10、11日執行拘搜行動，陸續於雙北市、桃園、台中、高雄及宜蘭等地逮捕14嫌，並查扣手機24支、筆電15台等贓證物。

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警詢後，警方將14嫌依涉刑法偽造文書、文化創意產業發展法解送台北地檢署複訊偵辦，其中搶票工程師陳男、林男各以80萬元交保、賴女以20萬元交保，劉姓女會計（40歲）以40萬元交保，其餘犯嫌分別以5萬至10萬元不等金額交保。

刑事局表示，文化創意產業發展法修正條文已於民國112年6月2日施行，除結合各縣市警察局組成「聯合打牛小組」，針對不肖人士以電腦程式不正掃票亂象加強查緝。（編輯：戴光育）1131217