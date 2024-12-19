詐團車手高鐵彰化站遭逮 受害人已交款22次

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）莊姓男子日前在高鐵彰化站行蹤可疑，警方盤查發現他疑為詐團車手，且剛完成面交已將現金交付收水手，依詐欺等罪嫌送辦；被害人共交款達22次，事後才得知已遭騙約241萬元。

彰化縣警察局田中分局田中派出所長石竣帆16日接獲疑似車手情資，於高鐵彰化站埋伏，逮獲25歲莊姓車手，並查扣工作證、收據收執聯、工作手機及犯罪所得新台幣3740元等多項證物，依涉嫌詐欺、洗錢防制法移請台灣彰化地方檢察署偵辦。

警方事後調閱監視器循線找到37歲陳姓受害者，他被警方告知才驚覺自己遭詐騙。這名受害者表示，10月在臉書（Facebook）看到投資廣告，加入對方LINE後進入投資群組，裡面有1名自稱理財老師提供投資網站，教學如何操作投資及儲值金額。

陳姓受害者10月接觸詐欺訊息，從11月中至今已匯款19次，面交3次，共損失約241萬元，期間有實際提領20餘萬元。

田中分局呼籲，民眾勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利資訊，一不小心可能就會受騙或淪為詐騙集團打手，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。（編輯：謝雅竹）1131219