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男毒駕闖紅燈撞死夫妻 嘉院國民參審判11年

2024/12/20 16:39
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）王姓男子被控111年7月間，毒駕闖紅燈追撞機車，造成騎士潘姓夫妻死亡，案件行國民法官參審；嘉義地院今天宣判，考量王男未賠償，且為全部肇責，判11年徒刑。可上訴。

嘉義地方法院今天發布新聞稿，王男雖爭執當時並未因施用毒品而不能安全駕駛，經鑑定，王男檢出安非他命濃度高，對於中樞神經有高度影響可能性。

嘉院指出，經檢視路口監視器及行車紀錄器畫面，王男駛入事故路口前，已紅燈約8秒，並非突然改變燈號，且現場未有煞車痕，王男不僅對紅燈號誌毫無反應，也對於左前方、移動至正前方視線明顯可見的被害人毫無反應，顯見王男並非注意後反應不及。

嘉院表示，由王男以上不能安全駕駛行為態樣，並佐以檢驗出毒品濃度，應可推認王男確實已屬於不能安全駕駛狀態，且因受施用毒品影響。

國民法官法庭經審酌後認為，王男於肇事後停留現場，請路人幫忙報警，配合警方調查，也同意採尿檢驗，確實節省偵查初期司法資源。王男雖於偵查、審理程序中否認施用毒品，不能因此否定其自首所減省偵查勞費。因此仍予以減輕其刑。

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嘉院指出，國民法庭評議時，考量王男有提出賠償方案，但並未具體進行任何賠償、一再毒駕、一再有毒品犯行的行為進行討論。並考量王男屬於全部肇事責任，闖紅燈的肇事情節重大，評議後，判處有期徒刑11年。

嘉院表示，王男於111年7月24日晚上，將海洛因與安非他命摻入香菸中吸食後，無照駕駛自小客車上路，於同日晚上行經嘉義縣太保市嘉49線、嘉64線路口時，闖紅燈撞擊騎乘機車綠燈通行的潘姓夫妻，2人因而死亡，警經徵得王男同意採尿送驗，結果呈安非他命類、鴉片類代謝物陽性反應。（編輯：郭諭儒）1131220

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