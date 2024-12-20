馬來西亞議員揭發青年赴台涉詐騙 籲莫誤入圈套

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（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）馬來西亞人再傳遭不法集團利用赴台機會而涉詐騙案。馬來西亞議員今天揭發有一名黎姓青年在台灣涉詐騙被限制出境，這名年輕人經朋友介紹赴台「工作」，但在被指派「工作」時被逮。他呼籲莫誤入詐騙圈套。

馬來西亞彭亨州議會副議長李政賢（Lee Chin Chen）今天告訴中央社記者，他昨天聯絡馬來西亞友誼及貿易中心（Malaysian Friendship and Trade Centre）官員討論許振文案件，另獲悉有黎姓青年也涉及詐騙案。

他指出，黎姓青年的父親並不知道小孩身處國外，也不清楚因涉嫌詐騙案被台灣逮捕並限出境。

根據李政賢向台灣有關單位掌握的資料，黎姓青年涉嫌罪行比較輕微，雖暫未羈押，但被限制出境。

李政賢說，黎姓青年透過朋友介紹於14日赴台灣「工作」，16日被指派「工作」時被警察逮捕，目前護照與手機仍被詐騙集團扣留。

馬來西亞人近期頻頻被詐騙集團誘騙到台灣擔任車手，31歲網紅許振文近日赴台旅遊卻失聯，他的父母18日召開記者會盼台灣相關單位協尋，許振文自稱是馬來西亞網紅，聽說可邊玩邊賺錢，不知是落入詐騙集團陷阱。

彰化警方11日逮獲一名外籍車手假旅遊、真詐欺，並已羈押，相關人士證實就是許振文。

對於馬來西亞人遭騙赴台灣淪為詐騙車手，馬來西亞華人公會（MCA，馬華）公共服務及申訴部主任張天賜（Michael Chong）最近公布數據顯示，今年8月以來逾百人在台灣被警方逮捕，凸顯詐騙問題的嚴重性。（編輯：高照芬）1131220